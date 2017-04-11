Görkem'in Ölümü Turgutlu'yu Yasa Boğdu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ



Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpıp kaçmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Görkem Çakır, için bugün ikindide Turgutlu Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene,Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Kocatürk Koleji Okulları Kurucusu Mustafa Kocatürk, Kocatürk Koleji Genel Müdürü Tahsin Bozkurt, Çakır'ın annesi Serap Çakır, babası Çağlayan Çakır, kız kardeşi Gizem Çakır, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Cenazede Çatır'ın annesi Serap ve kardeşi Gizem Çakır gözyaşlarına boğulurken, babası Çağlayan Çakır ise güçlükle ayakta durabildi. Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan'ın kıldırdığı namazın ardından hayatının baharında yaşama veda eden Çakır'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.



