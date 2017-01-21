Gorillerle Dans - Tiyatro 34

Tiyatro 34'ün yeni oyunu "Gorillerle Dans" çocuklar ile buluşmaya hazırlanıyor...



Ormanlarından kopartılarak bir sirkte yaşamaya mahküm edilen 3 gorilin hikayesi. Hayvan terbiyecisinin, para ve şöhret kazanmak uğruna, hayvanlara yaptırdığı soytarılıklar, çocukları bir yandan güldürürken, bir yandan da düşündürüyor. Sirkte çalışan Palyaço, vicdanın paradan ve çıkarlardan önde geldiğini oyun sonunda çocuklara kanıtlıyor. Çocuklara hayvan sevgisini ve haksızlıklarla başa çıkabilme cesaretini veren bir oyun. Oyun komik gorillerin dansları, şarkılar ve renkli gösterilerle, görsel açıdan da çocukları etkiliyor.



Yaş: 5+



Süre: 60 dk.



Müzikal



lYazan: Özlem Tezel



Yöneten: Altan Tezel