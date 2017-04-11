Görgü Tanıkları Patlama Anını Anlattı

Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek binasında meydana gelen patlamada olay yerinde bulunan esnaf yaşadıkları dehşeti anlattı.



Merkez Bağlar ilçesinde bulunan il emniyet müdürlüğü ek binalarının yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde emniyete ait panzerin tamiri sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ederken bir sivil yaşamını yitirdi. Patlama anında olay yerinin çok yakınında bulunan vatandaşlar yaşadıkları dehşeti anlattı. Patlamayla birlikte iş yerindeki camların üzerine düştüğünü ifade eden Kadri Yıldız, "Aşağı doğru kaçmaya başladım. Amcamın dükkanına gittim 5-10 saniye sonra bir sallanma oldu. Binalardan taşlar düşmeye başladı. Arkamı dönüp baktığımda polis okulunun içinde kırmızı dumanlar var. Sonra ambulanslar geldi" dedi.



Esnaf Erdal Sarı ise dükkanını göstererek, patlama sırasında dışarıda olduğunu dükkanına geldiği zaman bütün malzemelerin dağıldığını anlattı. - DİYARBAKIR