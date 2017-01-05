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Görgü Tanığı İzmir'deki Saldırıyı Anlattı: Çıktı ve Bombayı Patlattı

Görgü Tanığı İzmir'deki Saldırıyı Anlattı: Çıktı ve Bombayı Patlattı

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta patlama meydana geldi. Olay anına şahit bir vatandaş, "Arabayla polis memuruna vurdu, içinden çıktı ve bombayı patlattı" dedi.

Görgü Tanığı İzmir'deki Saldırıyı Anlattı: Çıktı ve Bombayı Patlattı

İzmir'de Bayraklı'da bulunan adliyenin giriş çıkış kapısı yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonrası teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasına devam edildiği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Patlamada ilk bilgilere göre 1 polis ve 1 mübaşir şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Olay anına şahit olan ve büyük korku yaşayan bir görgü tanığı, "Arabayla polis memuruna vurdu, içinden çıktı ve bombayı patlattı. Olay yerinden hızla kaçarak yakındaki bir markete sığındım ve yere yattım" şeklinde konuştu.






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