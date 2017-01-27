Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 8 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde, daha önce görevlerinden ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 2'si komiser yardımcısı 8 eski emniyet mensubuna ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler,İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - KÜTAHYA
Görevlerinden İhraç Edilen ve "Bylock" Kullandıkları Belirlenen 8 Eski Emniyet Mensubu Yakalandı
Kütahya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 8 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında görevlerinden ihraç edilen ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 8 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
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