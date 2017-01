Görevlendirmeyle Edremit'in Çehresi Değişecek

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesinde ilçeyi kentin turizm merkezi haline getirecek projeler hazırlanıyor.



Edremit'te terör soruşturması kapsamında görevden alınan Belediye Başkanı Sevil Çetin'in yerine görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Göreve başladığı günden bu yana ilçenin daha yaşanılır hale getirilmesi için proje hazırladıklarını belirten Çiçekli, projelerle ilçeyi kentin "gözbebeği" haline getireceklerini söyledi.



Çiçekli, borçlu bir belediye devralmalarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, hükümet ve batıdaki belediyelerin destekleriyle hizmet üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Sahil bandı en önemli projemizdir. Bu projeyle ilçenin kaderini değiştireceğiz. İnsanların aileleriyle gelip dinlenebilecekleri, piknik yapabilecekleri bir alan oluşturacağız. İlçede kaçak yapılara için vermeyeceğiz. İnsanlar hafta sonlarında gelip güzel zaman geçirecekleri mekanlar yaratacağız. Ulusal markaları buraya çekerek ilçenin cazibesini arttıracağız." dedi.



"Van Gölü kıyısında at sürmek eğlenceli olacak"



Vatandaşlarla sürekli bir araya geldiklerini, her platformdan kendilerine ulaşılabildiğini anlatan Çiçekli, ilçeye zincir marketlerin getirilmesini, parkların sayısının arttırılmasını önemsediklerini aktardı.



"Vatandaşlarımız ve onların rahat etmesi için yeni projeler hazırlıyoruz." diyen Çiçekli, şunları kaydetti:



"Şamran kanalını rehabilite ederek, doğasını koruyarak yürüyüş alanları oluşturmak istiyoruz. Bunların rotalarını çıkararak insanlarımızın dolaşacağı makul alanlar yapacağız. Meyvecilik, semt pazarları oluşturarak sosyal yaşam alanlarını arttıracağız. Müftülük olarak da sıkıntılı mahallelerde gençlerle ve vatandaşlarla taziye evlerinde sohbetler başlattık. Çok iyi gidiyor. At çiftliği oluşturacağız. Van Gölü kıyısında at sürmek insanlar için çok eğlenceli olacak. Sosyal ve sportif faaliyetler için Edremit'i merkez haline getirmek istiyoruz. İnsanların kafasında ilçe hakkında gezme, eğlenme, yeme-içme mekanları olan bir algı var ama içi boş. Biz bu düşünceyi geliştirmek ve hayallerdeki alanları oluşturmak istiyoruz."