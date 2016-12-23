Görevlendirme Yapılan Belediyelerden Asker Ailelerine Destek - Batman

Batman, Siirt ve Diyarbakır'ın Sur ilçesinde askerlerin ihtiyaç sahibi ailelerine DBP'li belediyelerin yapmadığı yardımı, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen belediye başkanları sağlayacak.



4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun'a göre, barış ve seferde 45 günden fazla askerlik hizmetinde bulunan Mehmetçiklerin ihtiyaç sahibi ailelerine belediyeler tarafından yardım yapılıyor.



Kanun uyarınca belediyelerce asker ailelerine destek için bütçeden pay ayrılıyor.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği belediyelere yapılan görevlendirmenin ardından DBP'li belediyelerin görev yaptığı dönemde Batman'da asker ailelerine 10, Siirt'te 3, Sur'da da 2 yıldır yardımda bulunulmadığı, bütçede bu doğrultuda ayrılan payın da asker aileleri için kullanılmadığı tespit edildi.



Görevlendirme yapılan söz konusu 3 belediyede asker ailelerine 2017 yılı bütçesinden pay ayrılması için çalışma başlatıldı.



"Asker ailelerine hiç yardım yapılmadığını gördük"



İçişleri Bakanlığınca KHK gereği Batman Belediye Başkan Vekilli olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy tarafından vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarda 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunu'na göre çocuğu askerde bulunan asker ailelerinden muhtaç olanlara mahalli idarelerce, belediyelerce yardım yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.



"Bu seneki bütçe çalışmalarımızda, geçen 10 yıl içerisinde bütçeye ödenek konmakla beraber, asker ailelerine hiç yardım yapılmadığını gördük." diyen Aksoy, şöyle konuştu:



"Belli bir ödenek ayrılıyor ve başka fasıllara aktarılıyordu. Sonuç olarak son 10 yıl içerisinde Batman'da asker ailelerinden muhtaç olanlara yapılan bir lira yardım yoktur. Geçen yıl da bütçeye konulan ödenek 36 bin lira ancak yine bu ödenek kullanılmamış, başka kalemlere aktarılmış."



"Canını feda eden askerlerin aileleri için ödenek ayırdık"



Askerlerin bu vatan için görev yaptığını vurgulayan Aksoy, fedakar askerlerin ailelerine yardım yapmanın yerel yönetimlerin bir görevi olduğunu aktardı.



Aksoy, "Vatan için canlarını feda eden askerlerin ihtiyaç sahibi aileleri için 2017 bütçesine 420 bin lira ödenek ayırdık." dedi.



Askerlere yol yardımı da yapılacak



İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın başlattığı çalışma kapsamında Siirt Belediyesinde son 3 yıldır askerlerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım yapılmadığı belirlendi.



Bunun üzerine Taşkın'ın talimatıyla, bugüne kadar verilmeyen yardımların yapılması, belediye bünyesinde yapılan diğer yardımlara da yeni bir düzenleme getirilmesi kararı alındı.



Bu doğrultuda artık Siirt'ten vatani görevini yapmak üzere birliklerine gidecek gençlere mesafeye göre 200 ile 300 lira arasında yol yardımı ve ihtiyacı olan ailelerine de çeşitli destekler sunulacak.



Şehit aileleri ve gazilere öncelik verilecek



Taşkın tarafından belediye hizmetlerinde şehit ailelerine ve gazilere öncelik verilmesi ve gereken yardımın yapılması için çalışma başlatıldı.



Belediyede ayrıca terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu Şırnak'taki evlerini terk etmek zorunda kalarak Siirt'e yerleşen terör mağduru ailelere daha önce belediye binasında teslim edilen yardımların da personel tarafından adreslerine teslim edilmesi yönünde karar alındı.



2017 yılı bütçesinden asker ailelerine pay ayrıldı



İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Bilal Özkan tarafından başlatılan çalışma kapsamında belediye bütçesinden 2 yıldır asker ailelerine hiç yardımda bulunulmadığı belirlendi.



Sur Belediyesince 2017 yılı bütçesinde asker aileleri için 73 bin 250 lira ödenek ayrıldı.