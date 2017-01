Görevlendirme Yapılan Belediyeler Çalışmalara Başladı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van'ın Çatak ve Muradiye belediyelerinde çalışmalara başlandı.



Çatak'ta terör soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yerine görevlendirilen Kaymakam Hacı Asım Akgül, muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını konuştu.



Belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkan Vekili Akgül, muhtarlık görevinin önemli olduğunu, ilçedeki sorunları çözmek için muhtarlarla hareket edeceklerini söyledi.



İlçede anket çalışması yaptıklarını ve her mahalleye eşit hizmet götürmek için yoğun çaba sarf edeceklerini anlatan Akgül, şöyle konuştu:



"Belediye olarak halkımızın huzur ve refahını yükseltmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Hizmetlerimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Geçmişte ne yapıldıysa onları bilemeyiz fakat bundan sonra eksik ne kaldıysa onları en güzel şekilde tamamlayacağız. Sizlerin de istek ve önerileriyle yapılacak olan şeyleri de belirleyip yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Çatak'a hayırlı güzel hizmetler yapmak nasip olur."



Muradiye'de buz tutan yollar temizlendi



Muradiye ilçesinde de terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un yerine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Fatih Çelikel, çalışmalara başladı.



Hava sıcaklığının sıfırında altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede buz tutan cadde ve sokaklarda çalışma başlatan Çelikel, iş makineleriyle kırılan buz kütlelerinin kaldırılarak araç ve yaya güzergahlarının tuzlanması sağladı.



Ulaşımın rahat sağlanması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yürüttükleri kapsamlı çalışmalarla vatandaşı sevindirdi.



Yenişehir Mahalle Muhtarı İhsan Yay, bugüne kadar hizmet anlamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını, belediyenin hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamadıklarını belirtti.



Soğuk hava yüzünden cadde ve sokaklarda oluşan buz nedeniyle vatandaşların yürüyemediğini anlatan Yay, ilçede ulaşım sıkıntının giderilmesinin vatandaşları memnun ettiğini söyledi.



Yeni görevlendirmeyle hizmetlerin daha iyi olacağını anlatan Yay, şunları söyledi:



"İlçemiz hizmete susamış bir durumda. Altyapı, su, yol ve çevre başta olmak üzere her hizmetin yapılmasını bekliyoruz. Çarşı merkezinin ardından mahalle sokaklarının da bir an önce temizlenerek vatandaşların rahata kavuşmasını istiyoruz. Bu konuda çalışma yapan devletimize Allah zeval vermesin."