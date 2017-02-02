Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kızıltepe Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Odabaş, esnaf ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Odabaş, ilçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya ile çarşı merkezinde esnafı dolaşarak, bir süre sohbet etti ve sorunlarını dinledi.



Daha sonra Aile Destek Merkezi (ADEM) ve tarihi Şahkulubey kümbetini ziyaret eden Odabaş, eski kaymakamlık binasında incelemelerde bulunarak, buraya müftülüğün taşınacağını belirtti.



Başka kurumlarında söz konusu binaya taşınması konusunda araştırmaların devam ettiğini ifade eden Odabaş, şöyle konuştu:



"Hangi kurumları buraya taşıyabiliriz onun araştırmasını yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda binada sadece mikro kredi birimimiz var, burada inşallah en kısa zamanda Müftülüğümüzü de taşıyacağız. Çünkü atıl vaziyette kalmasını istemiyoruz. İnşallah milletimize güzel hizmet etmeye devam edeceğiz."