Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Silopi Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Savaş Konak, içme suyu arıtma tesisinde incelemede bulundu.



Suyun hangi aşamalardan geçtiğini yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Konak, DSİ tarafından yaptırılan arıtma tesisinin belediyeye devredildiğini belirtti.



Konak, Türkiye ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yapılan arıtma tesisinde çalışanlara dikkatli davranmalarını istedi.



Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Konak, daha sonra tesisten ayrıldı.