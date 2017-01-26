Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Makine İkmal Müdürlüğü'nde çalışan personeli ziyaret etti.



Atilla, beraberinde Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları ile birlikte Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı Makine İkmal Müdürlüğü'nü ziyaret ederek atölyeleri inceledi.



Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Atilla, daha sonra Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı binasını ziyaret etti.



Burada daire başkanı ve personellerle çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Atilla, ardından Asfalt ve Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Araçlar Saha Amirliği, Akaryakıt ve Atölye Şefliği'nde incelemelerde bulundu.