Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi yapacağı 'EsenTepe' park projesi çalışmalarına başlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz Başkanlığında Batman'a gelen teknik heyet Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile yapılacak, 'Esen Tepe' park projesi için görüş alışverişinde bulundu.



Türkiye Petrolleri (TP) Kristal Park tesislerinde teknik heyet ile bir araya gelen Başkan Vekili Aksoy, görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman'ın en büyük park projesi için projelendirme çalışmalarına başlandığını söyledi.



Teknik heyet ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Aksoy şöyle konuştu:



"150 dekar alan üzerinde gerçekleşecek olan 'Esen Tepe' park projesinin projelendirme çalışmalarının ardından bahar aylarında inşaatına başlanacak. Park, kentin sembollerinden biri haline gelecek. İçinde çok sayıda aktivite ve cazibe alanları olacak olan parkın bitmesi halinde sosyal alanda önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Park'ın kısa sürede bitirilmesi için çalışmalara aralıksız devam edilecektir."