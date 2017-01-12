Görevlendirme Yapılan Belediyeler

KHK kapsamında Artuklu Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Şakir Öner Öztürk, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.





Polis evinde yapılan bilgilendirme toplantısına 27 mahalle muhtarı katıldı.



Burada muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Öztürk, muhtarların ihtiyaç, sorun ve önerilerini dinledi.



Hizmetlerin vatandaşa seri bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirten Öztürk, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.



Toplantıya, kurum müdürleri de katıldı.