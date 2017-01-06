Görevlendirme Yapılan Belediyeler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ruhsatı olmayan iş yerlerinin belediyeye başvuru yapması halinde Maliye Bakanlığının belirlediği harçlar dışında ek bir ücret alınmayacağı belirtildi.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, kent genelinde yaptıkları esnaf denetimlerinde birçok iş yerinin ruhsatının olmadığını tespit ettiklerini belirtti.



Bu tespitin ardından,İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın esnaflara ruhsat verilmesi için talimat verdiğini kaydetti.



Hedeflerinin Diyarbakır'daki bütün iş yerlerini ruhsatlandırmak ve kayıt altına almak olduğunu belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:



"Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ruhsatlandırma yaptığımız bütün yerlerde bundan sonra Maliye Bakanlığımızın belirttiği resmi harçlar dışında herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir. Esnaflarımız belediyeye gelerek Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğümüze ruhsat başvurusunda bulunabilir. Başvuru yaparken vatandaşlarımız herhangi bir kaygı taşımadan gönül rahatlığıyla ruhsatlarını alabilirler. Bu Diyarbakırlı tüm esnaflarımızı yakından ilgilendiren önemli bir durumdur."