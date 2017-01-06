Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Kırsal Yollar Daire Başkanlığı ekiplerince başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.





Artuklu ilçesine bağlı Cevizpınar ve İstasyon, Savur ilçesine bağlı Üçerli ve Kocahöyük, Kızıltepe ilçesine bağlı Altıntoprak, Tanrıverdi, Buğday Pazarı, Nusaybin ilçesine bağlı Girmeli ve Derik ilçesine bağlı Akıncılar ve Sarpyolu Mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.



İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan vekilliğine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, il geneline yayılan çalışma sahasında birçok noktada yol yapım çalışmalarını eş zamanlı sürdürdüğünü belirtti.





Yeni dönemde her alanda çağdaş ve modern şehirciliğin muhtevası olan hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yaman, şunları belirtti:





"Mardin geneline yaydığımız çok geniş bir alanda altyapı, yol yapım ve onarım çalışmalarının içerisindeyiz.. Bütün vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım altyapısı sunma gayretindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımız artarak devam edecek."