Görevlendirme Yapılan Belediyeler

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Politikalar Daire Başkan Vekili Dr. Mehtap Bingül, Nusaybin ilçesini ziyaret etti.



Nusaybin Belediyesine bağlı Gülşilav Kadın Danışma Merkezinde kadınlarla bir araya gelen Bingül, Nusaybin'de kadınların sorunları ve çözümleri konusunda fikir alış verişinde bulundu.



Burada konuşan Bingül, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman'ın kadınlara çok önem verdiğini dile getirerek, belediye olarak kadınların hizmetinde olduğunu söyledi.



Kentin kalkınması, kadınların daha da bilinçlenmesi ve toplumda daha fazla yer alması için tüm kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bingül, "Ben de buralıyım. Burada okudum, İstanbul'da ihtisasımı tamamladım. Hizmet için tekrar memleketime geldim. Memleketimize en iyi şekilde görev yaparak sahip çıkmalıyız. Buradaki görevli arkadaşlarımdan bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bingül, konuşmanın ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Politikalar Daire Başkanlığınca temin edilen 4 dikiş makinesini Gülşilav Kadın Danışma Merkezi yetkililerine teslim etti.



Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile Çatalözü İlkokulu'na geçen Bingül, Mardin Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman'ın gönderdiği çeşitli hediyeleri öğrencilere dağıttı.