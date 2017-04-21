Görevlendirme Yapılan Belediyeden Öğrencilere Yardım

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince, 3 bin 413 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunuldu.



İçişleri Bakanlığınca Kulp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Fatih Dülgeroğlu'nun talimatıyla ilçe merkezinde taşımalı eğitim veren ve birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 3 bin 413 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.



Dülgeroğlu, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak belediyenin öğrencilere yönelik bu tür yardımlarının süreceğini belirterek, çocuklar için hazırlanan eğlence ve oyun alanları projelerinin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.