Görevlendirme Yapılan Belediyeden Kadınlara Hizmet

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesi kadınların toplumsal hayatta daha aktif olması ve mesleki beceri kazanması amacıyla "Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi" açacak.



KHK kapsamında görevlendirme yapılan Gercüş Belediyesi tarafından kadınların toplumsal hayatta daha aktif olmaları ve mesleki beceri kazanmalarını hedefleyen "Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi" Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı'nda hizmete girecek.



KHK kapsamında Gercüş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumun temel direkleri olan kadınların toplumsal sorumluluklarının dünyaya yeni nesiller getirmekle sınırlı olmadığını, bireyin, kişilik ve geleceklerinin şekillendirilmesinde de en önemli görevin yine anne ve kadınlara düştüğünü söyledi.



"Kadınlara hem dinimiz hem de medeniyetimiz büyük değer vermiştir. Biz de bu medeniyetin nesilleri olarak kadınların, toplumda hak ettikleri değeri bir an önce kazanmaları için uğraşmaktayız. Bu amaçlar doğrultusunda kültür ve eğitim merkezleri inşa etmek istiyoruz." diyen Koç, merkez ile kadınların iş ve sosyal hayatta yer almalarına katkı sunmak istediklerini belirtti.



Koç, şöyle devam etti:



"Bir toplumda kadının bilmesi ve öğrenmesi, toplumun tüm katmanlarının yükselmesi ve gelişmesi anlamına gelir. Kadının aile içerisinde güçlü olması demek, sadece kadının değil, ailenin tüm bireylerinin güçlü ve kişilikli olması demektir. Eğer kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur, kadın topluma yön verirse toplum daha müreffeh olur."



Aile yapısını güçlendirmek adına gerçekleştirecekleri çalışmaları Gercüş Belediyesi olarak yakından takip edeceklerini, belediye olarak üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Koç, açılacak merkez sayesinde, kadınlara meslek öğreterek iş sahibi olmalarına zemin hazırlayacaklarını sözlerine ekledi.