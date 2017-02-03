Görevlendirme Yapılan Belediyeden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Mazıdağı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.



Beykoz Belediyesi tarafından Mazıdağı Belediyesine gönderilen erzak kolileri, oyuncak ve kışlık giyim, Beyaz Masa personelleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Belediye bünyesinde hizmet veren proje ekipleri, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda kimi ailelere erzak, soba, battaniye yardımı yaparken kimi ailelerin ise evlerinde ve bahçelerinde Beyaz Masa çalışanları tarafından temizlik çalışmaları yapılıyor.



İhtiyaç sahibi vatandaşlar, yapılan yardım ve hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkürlerini sunarak uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdi.