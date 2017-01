Görevlendirme Yapılan Belediyeden Başarılı Öğrencilere Hediye

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Diyarbakır merkez Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç, "13-14 yaşındaki genç nesiller molotof ve barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar. O çocuklarımıza sahip çıkın. Bizler sahip çıkmaya kararlıyız. Zamanla göreceksiniz ki projelerimizle sokaklarda çocuk olmayacak." dedi.



İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesince, Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ı bilim ve sanatın merkezi yapacaklarını ve bununla ilgili çalışmaları başlattıklarını belirterek "Basında birtakım olumsuz propagandalar yapılmaya başlandı. 'Kaymakam geldi kültür merkezinin faaliyetlerini durdurdu' diye. Asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Biz tam tersine bu şehrin okuyan çocuklarına sahip çıkmaya ve bu şehrin kültürüne ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz." dedi.



Gençlere yönelik gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade eden Kılıç, önceliklerinin gençler olacağını, kadınlar için de yaşam merkezlerini faaliyete geçirmeye başladıklarını dile getirdi. Kılıç, şöyle devam etti:



"13-14 yaşındaki genç nesiller molotof ve barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar. O çocuklarımıza sahip çıkın. Bizler sahip çıkmaya kararlıyız. Zamanla göreceksiniz ki projelerimizle sokaklarda çocuk olmayacak. Bu şehirde acı görmekten usandım ve yüreğim acıyor artık. Biliyorum ki benim hissettiklerimi sizler de hissediyorsunuz. Onun için birlikte ve beraber hareket edelim. Bu şehirde artık acıdan ziyade kardeşliğin ve insanlığın ön plana çıktığı bir şehir olması için çalışalım. Bunun için fikirleriniz benim için değerlidir. Ne yapılacaksa hep beraber yapalım ve hep beraber Diyarbakır'ı ayağı kaldıralım."



Kentin kadim kültürünü yaşatmanın vazifeleri olduğunu ve onunla ilgili de her türlü çalışmayı yaptıklarını aktaran Kılıç, bu konuda makamının herkese açık olduğunu vurguladı.



İlçede yaşayan tüm engelli ve yaşlıları tespit ettiklerini ve bunların evde bakım hizmetlerini bizzat belediyede kurdukları ekiple yapacaklarını anlatan Kılıç, vatandaşa hizmet için ne gerekiyorsa planlarını ona göre hazırladıklarına işaret etti.



Omuzlarına yüklenilen görevin bilincinde olduklarını belirten Kılıç, tek gayelerinin vatandaşlara hizmet olduğunu, birtakım insanların bundan rahatsız olacağını söyledi.



Kılıç, "Bir kaygımız, korkumuz ve çekincemiz yoktur. Haktan gayrı kimseden korkumuz yoktur. Biz bunlara aldırış etmeksizin çalışmalarımız devam ediyor ve vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Devletin ve belediyenin imkanlarını onların hizmetine sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



İlçede vatandaşa yönelik hizmetler olmadığını, 20 yıllık bir tahribat bulunduğunu vurgulayan Kılıç, imkanların farklı saiklerle kullanıldığını ifade etti.



Proje ekiplerinin çalıştığını, birçok projeyi hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getiren Kılıç, asfaltsız köy yolu ve sokak kalmayacağını, her köye taziye evi yaptıklarını, kadınlara yönelik yaşam merkezleri kuracaklarını, her sokağa halı saha yapacaklarını bildirdi.



Kürtçenin yörenin ve ülkenin bir zenginliği olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:



"Bizim asla ırkla ve dille bir problemimiz yoktur. Allahuteala bizi yarattığında hiçbirimiz hangi dilden, ırktan ve cinsiyetten olacağını seçme özgürlüğüne sahip değil. Kürtçe kültürünü yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Onun üzerine kimse farklı bir propaganda üretmesin. Tam tersine onları kucaklamaya ve kültürü yaşatmaya gayret göstermeye devam edeceğiz."



Törende, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi müzik korosunca türküler seslendirildi, İmam Hatip Lisesi öğrencileri şiir okudu.