Görevlendirme Yapılan Belediyeden 40 Çocuk Oyun Parkı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi 34 mahallede ve ilçede belirlenen alanlara 40 çocuk oyun parkı yapacak.



Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mustafa Kılıç'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 15 gün içinde yapımına başlanacak çocuk oyun parkları ile köy ve ilçe merkezindeki çocuklar oyun alanlarına kavuşacak. Beş ekiple çalışmalara başlanacak oyun parklarının 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.



Kayapınar Belediyesi tarafından, 34 mahalle ile ilçe merkezinde belirlenen alanlara çocuk oyun parkları yapılacak. 200 metre karelik alanda yapılacak 40 çocuk oyun parkında kauçuk, spor aletleri, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları ve alanı çevreleyen çitler olacak.



Parkların çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlar olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:



"Biz belediye olarak köy çocukları bu oyun alanlarından faydalansın istedik. Çok sayıda çocuk büyük AVM'lere gelmek zorunda kalıyor. Çocuklarımızın buralara gelmeden de kendi evlerinin önünde rahat bir şekilde oyun oynamalarını istedik. Belediye olarak, bu yöndeki hizmetlerimiz artarak devam edecektir."