Görevlendirme Yapılan Belediye Kaçak Yapılara Göz Açtırmıyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, belediyeye ait park alanı üzerindeki kaçak yapılar yıkıldı.



Park alanı üzerindeki kaçak yapıları tespit eden Kayapınar Belediyesi, yapı sahiplerine uyarıda bulundu. Uyarının dikkate alınmamasının ardından belirlenen kaçak yapıların yıkımına başlandı.



Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mustafa Kılıç, yaptığı açıklamada, ilçenin yeniden yapılanmasında kaçak yapılaşmaya taviz vermediklerini söyledi.



İlçenin şehir planlamasında yeni bir çarpıklığa sebep olacak kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam edeceklerini belirten Kılıç, şöyle konuştu:



"Yıllardır süregelen düzensiz ve kaçak yapılaşma sonucu bugün yaşadığımız sıkıntılar ortada. Doğru ve akılcı planlamalarla ilçeyi yeniden inşa ederken kaçak yapılara asla göz yummuyor, gerekeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yanı sıra hazır beton firmalarının da konu hakkında hassasiyet göstermelerini istiyoruz."



Kılıç, aksi bir tutum sergileyerek kaçak yapılara beton temin eden şirketlere cezai yaptırımların taviz gösterilmeden uygulanacağını vurgulayarak bu konuda herkesin duyarlı olmasını beklediklerini aktardı.



İlçenin kentin yeni yüzü olduğunu ifade eden Kılıç, "Modern binaların yükseldiği bir ilçede hazine arazileri ve park alanlarına yapılacak kaçak inşaatlarla geleceğimizi karartmayalım." dedi.



Öte yandan, yıkımın yapıldığı Medya Mahallesi'nde gerginlik yaşandı. Kaçak inşaatın üstüne çıkan grup, polise tahta kalaslar attı. Polisin uyarılarına rağmen kalasları atmaya devam eden gruba tazyikli suyla müdahale edildi.



Belediye yetkililerinin grup ile görüşmesinin ardından kaçak inşaatın yıkımı gerçekleşti.