Görevine 5 Ay Önce Başlamıştı

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan'ın, 5 ay önce Ovacık ilçesine tayin edildiği Ocak ayında ise göreve başladığı öğrenildi. Şehit hakimin, seçim evraklarını Tunceli'ye bıraktığı ve dönmek için helikoptere bindiği öğrenildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sarıgül köyü sınırlarında dağlık alana düşen helikopterde şehit olan Ovacık Hakimi Onur Alan'ın, 5 ay önce atamasının yapıldığı Ocak ayından itibaren ilçede görev yaptığı öğrenildi. Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olan Alan'ın, ailesinin Ordu da yaşadığı bildirildi.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hakimlik yapan Alan'ın, halk oylamasıyla ilgili seçim evraklarını Tunceli'ye götürerek teslim ettiği öğrenildi. Tunceli'den helikoptere Ovacık'a gitmek için bindiği öğrenilen şehit hakimin 29 yaşında olduğu bildirildi.



(Sidar Eren /İHA)