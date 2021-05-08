Görevimiz Tehlike: Yansımalar filmi oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu, oyuncuları ve Görevimiz Tehlike: Yansımalar özeti!

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GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur.

GÖREVİMİZ TEHLİKE: YANSIMALAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı 'Görevimiz Tehlike: Yansımalar' filminin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames yer alıyor.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: 2018/ A.B.D.