Görevi Başında Ölen Doktorun Cenazesi Toprağa Verildi

Kocaeli'de çalıştığı özel hastanede görevi başında hayatını kaybeden 39 yaşındaki doktor Halil Ceylan'ın cenazesi toprağa verildi.



Çalıştığı özel hastanede dün görevi başındayken fenalaşan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ortopedi doktoru Ceylan'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Tepeköy Defne Camisi'ne getirildi.



Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ceylan'ın naaşı, Tepeköy Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine Ceylan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve mesai arkadaşları katıldı.



Halil Ceylan'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.