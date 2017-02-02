Görevi Başında Kalp Krizi Geçiren Başpolis Şehit Oldu

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, görevi başında kalp krizi geçiren başpolis 54 yaşındaki Gürbüz Öksüz, şehit oldu.



Gaziemir Sarnıç Polis Karakolu'nda görev yapan başpolis Gürbüz Öksüz, öğle saatlerinde karakolda görevi başında kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Öksüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öksüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Gürbüz Öksüz'ün Aydın'ın Söke İlçesi'nde, toprağa verileceği öğrenildi.



- İzmir