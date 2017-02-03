Görevden Uzaklaştırılan ve Tutuklu Yargılanan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk...

IHAAW175440-ASA/03-02-2017 - Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında avukatlarının başvurusu üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

Görevden Uzaklaştırılan ve Tutuklu Yargılanan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk...

IHAAW175440-ASA/03-02-2017

- Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında avukatlarının başvurusu üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. 03.02.2017 17: 54: 40 TSI
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