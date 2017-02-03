IHAAW175440-ASA/03-02-2017
- Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında avukatlarının başvurusu üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi. 03.02.2017 17: 54: 40 TSI
NNNN - DİYARBAKIR
Görevden Uzaklaştırılan ve Tutuklu Yargılanan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk...
IHAAW175440-ASA/03-02-2017 - Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında avukatlarının başvurusu üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.
IHAAW175440-ASA/03-02-2017