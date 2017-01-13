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Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda görevden alınan İlçe Belediyesi Başkanı Sara Kaya gözaltına alındıEdinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Nusaybin ilçesindeki bazı adreslere eş...

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda görevden alınan İlçe Belediyesi Başkanı Sara Kaya gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Nusaybin ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırılan Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi. - MARDİN

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