Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda görevden alınan İlçe Belediyesi Başkanı Sara Kaya gözaltına alındı
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Nusaybin ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırılan Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi. - MARDİN
Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda görevden alınan İlçe Belediyesi Başkanı Sara Kaya gözaltına alındıEdinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Nusaybin ilçesindeki bazı adreslere eş...
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda görevden alınan İlçe Belediyesi Başkanı Sara Kaya gözaltına alındı
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