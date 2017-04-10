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Görev Köpekleri İçin Sınav
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Görev Köpekleri İçin Sınav

Uyuşturucu ve patlayıcı madde arama köpekleri için 15 Mayıs'ta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınav düzenlenecek.

Görev Köpekleri İçin Sınav

Uyuşturucu ve patlayıcı madde arama köpekleri için 15 Mayıs'ta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınav düzenlenecek. Sınavı kazanan köpek ve eğitmenleri özel güvenlik şirketleri için çalışabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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