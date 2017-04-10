Görev Köpekleri İçin Sınav
Uyuşturucu ve patlayıcı madde arama köpekleri için 15 Mayıs'ta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınav düzenlenecek.
Uyuşturucu ve patlayıcı madde arama köpekleri için 15 Mayıs'ta Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınav düzenlenecek. Sınavı kazanan köpek ve eğitmenleri özel güvenlik şirketleri için çalışabilecek.
Kaynak: Dunya.com
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