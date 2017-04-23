Görenlerin İlgi Odağı Haline Gelmeyi Başaran Enteresan Heykeller

Modernizmin özünün, disiplinlerin kendilerine has yöntemlerini, disiplinin kendisini eleştirmek için kullanmak olduğunu; bundaki amacın da o disiplini geliştirmek ve önemini artırmak olduğunu savunan "modern sanatlar" anlayışının öneminin daha çok arttığı son yıllarda, alanında oldukça başarılı işler ortaya konulmaya başlandı.



Modernizmin etkisine giren çoğu sanat, beraberinde insanların oldukça farklı ve kabul görmüş bilgileri alt üst eden kompozisyonlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmakta.



İşte görenlerin ilgi odağı haline gelen birkaç heykel örneği;