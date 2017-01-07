TÜMÜ
Haberler Search
Görenler Gözlerine İnanamadı..dev Gemi Sahili Yalayarak Geçti

Görenler Gözlerine İnanamadı..dev Gemi Sahili Yalayarak Geçti

Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görenler Gözlerine İnanamadı..dev Gemi Sahili Yalayarak Geçti

Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.

- İstanbul

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads