Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.
- İstanbul
Görenler Gözlerine İnanamadı..dev Gemi Sahili Yalayarak Geçti
Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.
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