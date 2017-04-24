Görele Köprüsü Işıklandırıldı

Giresun'un Görele Belediyesi, her gün binlerce araçların geçişine olanak sağlayan Görele Köprüsünü dekoratif bir sistemle aydınlattı.



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, dış aydınlatmanın şehir güzelliğinden, güvenliğe kadar birçok noktada önem taşıdığını ifade ederek, renkli led sistemi ile Görele Köprüsü'nü ışıklandırdıklarını söyledi.



Başkan Erener, aydınlatma sistemlerinin günlük yaşamın bir parçası olduğunu belirterek "Şehrin görselliğini arttırmak, şehre ayrı bir güzellik veren, şehir planlamasında önemli noktalarda yapılan aydınlatma sistemi günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Onun için günde milyonlarca aracın ve insanların geçişini sağladığı Görele Köprümüzü dekoratif aydınlatma sistemiyle aydınlattık. Köprümüzün ayaklarına projektörler takarak, ilçemizin görselliğini arttırdık. Halkımıza her alanda hizmet etmek, hizmetleri onların ayaklarına getirmek bizleri memnun etmektedir" ifadelerini kullandı. - GİRESUN