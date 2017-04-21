Görele Kaymakamı Ermiş, Yol Çalışmalarını İnceledi

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, 21 Eylül 2016 tarihindeki aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Zıva Gurup yolundaki çalışmaları inceledi.



Kaymakam Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Eylül ayındaki selde bölgede heyelan ve yol kenarlarında çökmeler olduğunu anımsattı.



DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede dere ıslahı çalışmalarına başladığını dile getiren Ermiş, "Yaklaşık 2 ay sürecek ıslah çalışması sonucunda tahrip olmuş yol tamamen sıcak asfalt yapılacak. Islah ve yol çalışmalarının maliyeti Eynesil bölgesiyle 20 milyon lira civarında tutmaktadır. Yol üzerinde yaklaşık 30 köy yerleşim alanı mevcuttur." diye konuştu.



İncelemeler sırasında Kaymakam Ermiş'e Görele Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü İsmail Karadirek ve İl Genel Meclis Üyesi Şengül Şahin eşlik etti.