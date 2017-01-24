Görele Kaymakamı Ermiş, Muhtarlarla Biraraya Geldi

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, köy ve Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Muhtarlar derneğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ermiş, vatandaşların sorunlarını çözme odaklı bir anlayışla çalışılması gerektiğini söyledi.



Ermiş, muhtarlardan vatandaşlardan gelecek herhangi bir sorun ve taleplerin anında kaymakamlık makamına ulaştırılmasını isteyerek, "Dezavantajlı kesimlerinin öncelikli hedefimiz olduğunu bu kesimlerin yetkililere direkt olarak ulaşabilmesi için başta kendisi olmak üzere haftanın bir günü halk günü olarak belirlenecektir. Yardıma muhtaç insanların tespit edilmesi görevinin tüm kurumların sorumluluğu olduğunu ve bu nedenle kamu görevlilerinin görevleri esnasında bu gibi kişileri tespit etmeleri durumunda ivedilikle kaymakamlık makamına bildirmeleri gerekmektedir." diye konuştu.



Yolsuzluğun, ahlaksızlığın ve vatandaşa kötü muamelenin kırmızı çizgileri olması gerektiğini belirten Ermiş, "Sizden isteklerim her zaman vatandaşlarımızla içli, dışlı olup onların sıkıntılarını direkt olarak el ele verip, çözmektir. Köyünüz için iyi bir gözlemci olun. Ancak sorunlar böyle bir tespitle anında çözüme kavuşacaktır."