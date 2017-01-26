Görele'de Komisyon Toplantısı Yapıldı

Görele ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği K'omisyon" toplantısı yapıldı.



Görele Hasan Ali Yücel İlk ve Ortaokulunda yapılan toplantıya, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkan Vekili Ahmet Süleymanoğlu, Görele İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selim Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Toplantıda konuşan Kaymakam Ermiş, her zaman farkındalık oluşturulması, farklı olunması gerektiğini belirterek,"Halk eğitim kurslarında 'Eğitim görenlerin ekonomik hayata katkısı ne? Bu insanlar yaptıklarından gelir elde ediyor mu? Yaptıklarını pazarlama imkanları var mı?' Bunları değerlendirmeliyiz, köy nüfusu gittikçe geriliyor. Bu insanlar köylerinde ekonomik anlamda kazanım elde etselerdi göç etmezlerdi. Onlar şunlar yapılıyor ya da şunları yapacağız kavramında uzak durmalıyız. Bunlar genelde her tarafta yapılıyor. Bizler farkındalık oluşturmalı, farklı olmalıyız. Onun için adım atmalıyız. Emin olabilirsiniz ki o zaman bazı şeylerin sizler de değiştiğini görürsünüz."