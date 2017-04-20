Görele'de çöp konteynırları yapay çimle kaplanıyor.



Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, pilot uygulama olarak başlatılan çalışma kapsamında vatandaşların görüşü üzerine tüm konteynırların giydirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Bu sayede hem çöplerin dışarıdan görülmesinin engellendiğini hem de konteynırların daha estetik görünüme kavuşmasını sağladıklarını ifade eden Erener, şunları kaydetti:



"Temizlik bilincini ilçemizde geliştirmek için bahar temizliği çalışmalarımız tüm cadde ve sokaklarda sürüyor. Daha temiz bir Görele için yeni çöp araçları aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bunları yaparken, ilçemizin daha estetik bir görünüme kavuşması içinde elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda bazı bölgelerimizdeki çöp konteynırlarımızı yapay suni çimle giydirerek, hem çöplerin dışarıdan görülmesini engelledik hem de konteynırların daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağladık."