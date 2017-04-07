Görele Belediyesine Hizmet Aracı Alımı

Görele Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılacak 6 yeni araç aldı.



Belediye Başkanı Tolga Erener, Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe ile bir adet hafriyat kamyoneti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da çöp kamyoneti aldıklarını söyledi.



Belediye bütçesinden ise 2 adet kamyonet ve 5,5 ton ağırlığında mini ekskavatör ile mini çöp kamyoneti alındığını dile getiren Erener, şunları kaydetti:



"Belediye bütçesinden alınan araçların toplam maliyeti 502 bin lira. Görele'de değişim ve gelişimin yüzünü yaşatmaya, yenilikler getirmeye çalışıyoruz. Bunun için vatandaşlarımıza daha etkin bir şekilde hizmet verebilmek için araç filomuzu genişletiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.".