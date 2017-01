Görele Belediyesi Altyapı Çalışmaları

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Soğuksu Mahallesi'nde altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kanalizasyon başta olmak üzere içme ve yağmur suyu altyapılarını yenileyeceklerini belirtti.



Şehrin geleceği için alt ve üstyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Erener, "Belediye olarak bugünü ve yarını düşünerek hareket ediyoruz. Şehrin alt ve üstyapı çalışmalarında her şeyin düşünülerek yapıldığını, yaşam kalitesini artıran ve standartlara uygun olarak yerine getiriyoruz. Yıllardır çözülmesi beklenen Soğuksu Mahallesi'nin alt ve üstyapı sorununu baştan sonuna kadar çözmek için kolları sıvadık. Hayırlısıyla bugün ilk kazmayı vurarak, çalışmalara başladık. Amacımız mahallemizin kanalizasyon, içme suyu şebeke hatlarını yenileyerek, modern bir hale getirmektir. Alt ve üstyapı çalışmalarımızda her şey standartlara uygun düşünülerek yapılmaktadır." dedi.



Başkan Erener, Görele Mahallesi halkının memnuniyetinin kendileri için her zaman ön planda olduğunu aktararak,"Her zaman şehrin geleceğini göz önünde bulundurarak, çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz." diye konuştu.