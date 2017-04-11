Gördesli Muhtarlar Maski'nin Hizmetlerinden Memnun

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı altyapılar inşa etmek için başladığı '95 Mahalle Projesi' kapsamında Gördes'te 5 mahallenin yüzünü güldürdü. '130 Mahalle Projesi' hazırlıklarını sürdüren MASKİ'den 8 mahalle için daha müjde geldi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bütün şehir yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini kalkındırıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de mahalleleri uzun yıllar kullanabilecekleri altyapı sistemleri ile tanıştırmak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilçedeki 4 mahallede içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki yenileme çalışmaları tamamen noktalandı. Deliçoban Mahallesinde ise çalışmalarda sona yaklaşıldı. İl genelinde, '95 Mahalle Projesi' kapsamında bitme noktasına gelen çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, '130 Mahalle Projesi'ne başladı. Proje ile birlikte Gördes'in 8 mahallesi daha altyapı alanında dönüşümü yaşayacak.



'95 Mahalle Projesi' altyapı dönüşümünü yaşattı



Beğenler Mahalle Muhtarı Bilal Ercan, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız mahallemize yeterince hizmet verdi. Çok memnunuz. Mahallemizde başlayan altyapı çalışmaları tamamlandı. İçme suyu depomuz da yenilendi. Kilit parke döşeme işi devam ediyor. 20-25 bin metrekare kadarı döşendi. Geriye az bir şey kaldı." derken, Deliçoban Mahalle Muhtarı Refik Öztürk, "Mahallemizdeki kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmaların yüzde 60'ı da geride kaldı. Bu çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ ekibine ve MASKİ Gördes personeline çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mahallemizde içme suyu sondajı çakıldı. İçme suyu arıtma tesisimiz yapıldı. MASKİ'nin çalışmalarından çok memnunum. Bizim her türlü ihtiyacımızı karşılamaktalar. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Eski altyapılar '130 Mahalle Projesi' ile tarihe karışacak



Yapılan hizmetlerle uzun yıllar sıkıntı yaşamayacaklarını kaydeden Beğel Mahalle Muhtarı Tahir Bodur, "Köyümüz '130 Mahalle Projesi'nde yer alıyor. Altyapımız değişince 50 yıl arkamıza bakmayacağız. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu hizmetlerin devamı da gelecek." ifadelerini kullanırken, Dereçiftlik Mahalle Muhtarı Ergül Paydaş ise şunları söyledi: "Altyapımız bozuk olduğundan yenilenecek. Bundan dolayı çok memnunuz. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyoruz."



Efendili Mahalle Muhtarı Yılmaz Yüksel ise, "Altyapımızın yenilenecek olmasından dolayı çok memnunuz. 40 yıllık içme suyu ve kanalizasyon hattı kullanıyorduk. Hatlarımızda patlaklar yaşanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e mahallelerimize hizmet ulaştırdığı bütün kurumları adına teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar." dedi.



Boyalı Mahalle Muhtarı Kamil Armağan da şunları söyledi: "Altyapımızın yenilenmesini çok istiyorduk. '130 Mahalle Projesi' kapsamına alınmış olmamıza da çok seviniyoruz. Cengiz Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Çalışmaları çok iyi." - MANİSA