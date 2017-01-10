Gördes Kaymakamlığı'ndan Kar Uyarısı

Manisa'nın Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, yoğun kar yağışına rağmen ilçenin giriş ve çıkışındaki yolların açık olduğunu belirterek, üzerinde kar biriken ağaçların devrilme riskine karşı sürücüleri araçlarını güvenli yerlere bırakmaları konusunda uyardı.



Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Manisa'nın Gördes ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Bilgin, "Gördes ilçesinin giriş ve çıkışlarında bulunan ana arterler açık, ancak ilçe içerisinde yoğun kar yağışı sebebiyle özellikle ilçe merkezindeki ağaçlar üzerinde biriken karların ağaçlarda devrilme ve dallarda kırılma riski oluşturduğu dikkate alınarak, araç sahiplerinin araçlarını daha güvenli yerlere park etmeleri, yayaların ağaçların devrilme ve kırılma riski taşıyan yerlerdeki yaya kaldırımlarını kullanmamaları gerekmektedir. Ayrıca Kaymakamlığımız bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulmuştur."dedi. - MANİSA