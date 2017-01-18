Gördes Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kaza Yaptı

İzmir-İstanbul yolu üzerinde içerisinde Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un bulunduğu araç kaza yaptı.



Kaza, İzmir-İstanbul yolu üzerindeki Selimşahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un bulunduğu araç kaza yaptı. Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA