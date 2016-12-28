Gördes'e İlk Kar Düştü

Manisa'nın Gördes ilçesine ilk kar yağdı. Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe vatandaşlarını sevindirdi.



Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa'nın Gördes ilçesine kışın ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. - MANİSA