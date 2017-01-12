Görbir Yöneticilerinden Belediye Başkanı Ünver'e Ziyaret



Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme(GÖRBİR) Derneği Başkanı Erol Mutlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret ederek, ana yol kaldırımlarında görme engellilerin rahat şekilde yürümelerini sağlamak amacıyla oluşturulan engelli parkuru nedeniyle teşekkür ettiler.

Söz konusu alanların özel bir kullanmayı gerektirdiğini dile getiren Ünver, çoğu yerde kullanılabilirliği daha uzun ömürlü olması adına çelik materyal kullanılarak gerçekleştirilen parkurlar ile görme engellilerin daha rahat bir şekilde kaldırımlardan yararlanma imkanı bulacağını belirtti. Vatandaşların da bu yönde ciddi bir duyarlılık örneği sergilediğini ifade eden Ünver, toplumdaki bu duyarlılığın önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğine inandığını vurguladı. "Her sivil toplum teşkilatları ile sıkı ilişkiler ağı oluşturuyoruz"diye konuşan Ünver :" Şehrimizin en aktif çalışan sivil toplum teşkilatlarından biri olan GÖRBİR' deki gönüllü olarak görev yapan kardeşlerimiz sıcak bir ortamda ciddi hizmetler üretebiliyorlar, inanıyorum ki bu imkan bir çok şehirde istenilen düzeyde değil. Elhamdülillah biz, sizlerin de destekleri ile daha faal bir şekilde üyelerinize hizmet sunmanız adına katkılar sunuyoruz. Diğer sivil toplum teşkilatları ile bu yakın işbirliğini önümüzdeki süreçte daha da artıracağız. "dedi.

Kendi evleri gibi gördükleri Nevşehir Belediyesi ile ciddi işbirliği ortaya konulduğunu belirten Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme(GÖRBİR) Derneği Başkanı Erol Mutlu, son olarak ana yol kaldırımlarında engellilerin kolay şekilde yürümelerini sağlayan engelli parkurunun oluşturulmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e, üzerinde Nevşehir Külliyesi ve Atatürk Bulvarı'nın fotoğraflarının yer aldığı çini tabak hediye etti.



