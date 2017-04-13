Gora Tepelerinden Yükselen Çanakkale Ağıtı

Programda Türkiye ve Kosova arasındaki kardeşlik, ortak ruh ve birlikteliğe vurgu yapıldı.

Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve Türkiye'nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 40'tan fazla ülkede faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, Kosova'nın Dragaş kentinde "Gora'dan Çanakkale'ye Çanakkale Türküsü" adlı anma programı düzenledi. Prizren Yunus Emre Enstitüsü, UKİD ve Gora Eğitim, Kültür, Araştırma ve Kalkınma Derneği (GEKAK) işbirliği ile gerçekleşen ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker'in hazır bulunduğu programa; T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, Dragaş Belediye Başkanı Salim Jenuzi ve Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Milletvekilleri Müfera Şinik, Kosova Türk Temsil Heyetinin yanı sıra Goralılar, Kosova ve Türkiye'den kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

"Gora, Çanakkale'de şehit olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını taşıyor"

"Gora'dan Çanakkale'ye Çanakkale Türküsü" adlı programda Çanakkale Savaşı'nda, Kosova'nın Jupa ve Gora Bölgesinden Osmanlı'yı savunmak için yola düşmüş ve Çanakkale'de şehit ya da gazi olmuş kahramanlar anıldı. Programa katılan T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Çanakkale Savaşının önemine ve Kosova halkları ile Türkiye arasındaki birlikteliğe dikkat çeken bir konuşma yaptı. Kılıç, "Kosova ile ülkemiz arasındaki bağlar, tarihten gelen bu birlikteliğimiz ve kader ortaklığımızın da sayesinde çok sağlamdır. Gora, Anadolu'daki kardeşlerine omuz vermek üzere Kosova'dan yola çıkan ve Çanakkale'de yiğitçe çarpışan ve kanlarını döken Kosovalı kardeşlerimizin de aziz hatıralarını taşıyor. Ben bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

"Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir"

Prizren Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker de Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in selamını ileterek başladığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir" sözünü hatırlattı. Ülker, "Çanakkale'de şehit veya gazi olmuş, öksüz veya dul kalmış, evlat veya kardeş acısını yaşamış, tüm bunlara rağmen mücadele etmekten imtina etmemiş atalarımız gibi bizler de onlardan aldığımız güç ile aynı yolda birlikte ilerleyeceğimize olan inancım tamdır" dedi.

Dört dilde Çanakkale türküsü

Yüksek tepelerinde Çanakkale türküsünün yankılandığı, memleket aşkı ve Çanakkale'de şehit olan sevdiklerinin acısı ile saygı duruşuna geçen Goralılar, 7 Nisan Cuma günü düzenlenen anma törenine her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdiler. Çanakkale Türküsü saz ve sözle Goraca, Türkçe, Boşnakça ve Arnavutça çalınıp söylendi. Goralı öğrenciler, Gora'dan Çanakkale'ye gidenlerin yaşadıklarını, gerçek hayat deneyimleri ile ele alan "Çanakkale'de dönüş" başlıklı tiyatro gösterisini Boşnakça sergilediler. 15 bine yakın Türk'ün yaşadığı Gora ve çevresinde, Çanakkale savaşında göstermiş oldukları kahramanlığın unutulmaması ve nesilden nesile aktarılması için her yıl anma törenleri gerçekleştiriliyor.

