Gopro Değişim Programı Duyuruldu, ABD'de Yeni Hero5 100 Dolar İndirimli

GoPro Eskiyi Alıp Yeni Hero5'i 100 Dolar İndirimli Satıyor.





GoPro'dan Eskiyi Getir Yenisini Götür Kampanyası! Yeni GoPro Değişim Programı, GoPro Trade-UP duyuruldu. Eski hareketli kamerasını gönderene yeni Hero5 Black 100 dolar indirimli satılacak.



Şimdilik Sadece Amerika Kullanıcılarına Özel!





GoPro size gerçekten Hero5 satmak istiyor. Eski modelleri bir anlamda daha cazip hale getirecek değişim kampanyasını bugün duyurdu. Eski hareketli kameranızı 100 dolar veya 50 dolar değerinde kabul ediyor.



11 Nisan itibariyle başlayacak GoPro Değişim Programı ile Hero5 Black almak isteyenler eski GoPro'larını 100 Dolara iade etmiş olacaklar. Hero5 Session Modelini almak isteyenler içinse bu indirim 50 Dolar olacak.



Hero5 100 Dolar İndirimli





Eski modelleri muhtemelen Ebay gibi online satış siteleri üzerinden daha iyi bir fiyata satabilirsiniz. Ancak bu yeni Hero5 almayı düşünenler için hızlı ve hesaplı bir çözüm olabilir.



GoPro Değişim Programı resmi sayfasından istediğiniz kamerayı seçip eskisini nasıl iade edebileceğinize ilişkin talimatları görebilirsiniz.



GoPro Değişim Programı ABD Kullanıcılarına ÖZEL İNDİRİMLİ!





GoPro Değişim Kampanyası'nın sınırlı bir süre geçerli olacağını hatırlatmak gerek.



NPD Group, Hero5'i Amerika'da piyasaya sürdükten sonra ABD'de en çok satan görüntüleme ürünü olarak adlandırdı. Ancak şirket için her şey parlak değil. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 115,7 Milyon dolar zarar eden şirket bir çok işçi çıkarmıştı. Çıkarılan işçiler Mart ayında yeniden işe başlayacaktı. GoPro bu ekonomik fotoğrafın oluşmasında üretim sorunlarını suçluyor olsa da gerçek şu ki şirket; daha fazla kişinin daha fazla kamera satın almasını sağlamak zorunda.



Aksiyon Kamera Pazarı Niş diye tabir edilen bir pazara sahip ve çoğu dijital kameradan daha fazla faydalanma imkanı sunuyor. Cihaz özellikleri giderek arttıkça ileri yaşlardaki insanların satın alma eğilimleri giderek azalıyor.



GoPro Hero4 ile 4K desteği, Hero5 ile bulut bağlantısı desteği eklese de Hero3 sahipleri gibi sadece kullanımı seven kullanıcılar için yeni ürünler cazip olmayabilir.



GoPro'nun yeni Trede-Up Programı, GoPro Değişim Programı tamda bu kitleyi hareketlendirmeyi hedefliyor. Bu şekilde Endişeli yatırımcıları da geri kazanmak istiyor.



GoPro Trade-up Program



http://www.teknotalk.com/gopro-degisim-programi-duyuruldu-hero5-56330/