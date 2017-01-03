Google ve Fiat'tan Android Ortaklığı!





Görünene göre Google ve Fiat Chrysler ortaklığı, otonom minivanların daha da ilerisine doğru büyümekte. İki firma, Android tabanlı 8.4 inçlik bir Uconnect konsept sistemin tanıtımını yapmış durumdalar. Bu sistem, Android Auto'yu değil, tam özellikli Android Nougat'ı taban almakta. Her ne kadar tanıdık olan Uconnect arayüzünü kullanıyor olsa da, Android tabanı bu sistemi Asistan ve Haritalar gibi Google hizmetleri için sorunsuz ve kesintisiz bir kullanım sunmakta. Ayrıca bu sistemin NPR One, Pocket Casts ve Spotify gibi üçüncü parti Android uygulamaları ile de sorun yaşamayacağı tahmin edilebilir.



Sistem, CES'te bir Chrysler 300'ün içerisinde gösterilecek ancak iki firma da, bu çalışmanın, bir deneyden ürüne nasıl bir geçiş yapacağı veya bu geçişin yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapmış değiller. Tabii ki firmaların bu çalışmayı bir ürüne çevirmelerinin şaşırtıcı olacağı söylenemez. Fiat Chrysler, teknoloji konusunda Android Auto ve Apple CarPlay gibi teknolojileri destekleyerek rekabete devam etmekteydi ancak kendi ürünleri Ford veya Tesla'nın ürünlerinin yanında fazla zayıf kalmakta. Android, doğası gereği oldukça sağlam bir altyapı sunmakta ve internet ile akıllı telefon bağlantıları için üretilmiş durumda. Ayrıca Google'ın bu anlaşmadan kazancını görmek de zor değil. Bir infotainment sisteminin Android'i temel alması sadece Google'ın otomobil dünyasındaki payını arttırmıyor, araç üreticilerinin CarPlay ve benzeri rakip teknolojileri destekleyen platformları kullanma ihtimalini de azaltıyor...