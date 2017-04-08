Google ve Boiler Room'dan Sanal Gece Kulübü

İki dev isim Google ve Boiler Room bir araya gelip ev partilerine sanal gerçeklik katıyor.



İki farklı sektörün iki dev isimi, eğlence kavramına farklı bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Boiler Room, müzik ve eğlence sektörüne 2010 yılında atılmasına rağmen, müzik dünyasında adını kısa sürede duyuran dünyaca ünlü online platform.



Google ise yenlik ve teknoloji dediğimizde aklıma ilk düşecek firmalardan biri. Google'nin çıkardığı ilk akıllı telefon olan "Pixel" modeli için özel olarak tasarlanan "VR dancefloors: Techno in Berlin" isimli uygulamasına Boiler Room'un iş birliği eklenince ortaya farklı bir çalışma çıkıyor. Sanat işlerinden müzik yayınlarına kadar farklı bir deneyim sunacak olan bu uygulama ile kullanıcılar kendi ortamlarını yaratabilecek.