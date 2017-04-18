Google Telefonda Video Çekerken Sarsıntı Sorununu Çözüyor!

Dünya üzerindeki en büyük şirketlerden birisi olan Google yeni fotoğraflar uygulama güncellemesi ile cep telefonlarımızda çekmiş olduğumuz videolardaki sarsıntı sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.



Profesyonel fotoğraf makinelerinden alışmış olduğumuz OIS ve Gyro özelliğinin dijitalleştirilmiş hali olarak karşımıza gelecek olan yeni Google Fotoğraflar uygulamasındaki bu özellik yakın zamanda tüm Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara dağıtılacak. Google telefonda video çekerken sarsıntı sorununu yeni güncelleme ile çözüyor ancak bu güncellemeden sonra telefonlarınız da kamera kısımına gelip bu sorunu çözmek için bir ayar aramayın. Video çekmeden önce değil videoyu telefonunuza kaydettikten sonra videoyu düzenleme seçeneği ile ancak Google fotoğraflar üzerinden stabilizer özelliğini açabiliyorsunuz. Google, yeni özellik ile birlikte videolarda çok küçük oranlarda kalite kaybı yaşandığını ancak yaşanılan bu kaybın çok fark edilmesi mümkün olmadığını ifade ederken, gelecek olan yeni güncellemeler ile yapılacak sarsıntı giderme işleminin süresinin de azalacağını duyurdu.







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Google tarafından verilen bu güncelleme ile neredeyse bir gimbal kullanmış gibi videolar çekebilirsiniz ancak tabii ki çekeceğiniz videolar fiziksel bir gimbal etkisinde sıfır sarsıntıda olmayacaktır. Videolarınızda çok daha düşük oranlarda sarsıntı ile karşılaşmak istiyorsanız hala bir gimbal kullanmanızı öneririz. Eğer önceden çektiğiniz ve çok fazla sarsıntı olduğunu düşündüğünüz videolarınız varsa düzenlemek içinde yeni Google Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz.