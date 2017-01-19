Google+'ta Tarihi Yenilik!

Google+ sessiz de olsa hayatını sürdürüyor ve yok olmak gibi bir niyeti yok. Google, yaptığı açıklamada Google+'a önümüzdeki haftalarda birkaç yeni özellik ilave edeceğini, bunun yanında klasik Google+ görünümünü kapatacağını söyledi.



Google+'ın klasik görünümü, 24 Ocak'ta kapatılacak ve bu tarihten itibaren herkes, yeni Google+ görünümüne geçmiş olacak. Google+'a gelecek ilk yeni özellik ise düşük kaliteli yorumların otomatik olarak gizlenmesi olacak. Böylece spam gönderiler, kullanıcının odak noktasından saklanacak. İsteyen kullanıcılar Ayarlar'da "Tüm yorumları göster" seçeneğini seçerek tüm yorumları görebilecekler.



Fotoğraflarda yapılan geliştirmeler, beyaz boşlukları ortadan kaldırmayı ve fotoğraflara bakarken cihazınızın ekranını daha iyi kullanmayı amaçlıyor. Web'e eklenen yakınlaştırma seçeneği ise fotoğrafları daha detaylı görmenizi sağlıyor.



Events işlevi Google+'a geri dönüyor, böylece web üzerinden etkinlikler oluşturmak yeniden mümkün hale geliyor.



Eski görünüm kapatılırken Google, yeni görünüm üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, gerçekten faydalı olacak ve kullanılacak işlevler sunmak üzere geri bildirim topladığını söylüyor.