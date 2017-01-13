Google'ın Büyük Tango Planı!

Google başlattığı yeni projesiyle dünyanın farklı köşelerindeki müzelerle anlaşarak, arttırılmış gerçeklik (AR) platformu Tango'yu müzelerine entegre etmelerini sağlayacak. Tango'nun lokasyon ve AR özelliklerini kullanarak Google, telefonlarınızı birer müze rehberine çevirecek.



Örneğin, Tango sayesinde müzedeki bir mumyanın X-ray görüntüsünü canlı olarak görebilecek, kırılmış antik eşyaların bütün hallerini, paslanmış kılıçların ilk günkü parlak ve keskin hallerini görebileceksiniz.



Müze rehberi yazılımını geliştiren GuidiGo ile birlikte çalışarak, Detroit Sanat Enstütüsü müzedeki sunumların önlerine Tango yüklenmiş Lenovo Phab 2 Pro telefonlar koyarak ziyaretçileri karşılayacak.



Google, bu programı tüm dünyadaki müzelere yaymak istediğini açıkladı.